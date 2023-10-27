Тарасова Марина Еремеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1808
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1831
Отец ребёнка: Тарасов Петр Николаевич
Рождение ребёнка
1833
Отец ребёнка: Тарасов Петр Николаевич
Рождение ребёнка
1840
Отец ребёнка: Тарасов Петр Николаевич
Рождение ребёнка
1842
Отец ребёнка: Тарасов Петр Николаевич
Рождение ребёнка
1848
Отец ребёнка: Тарасов Петр Николаевич
Место жительства
1850
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно