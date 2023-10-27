Тарасова Марина Еремеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тарасова Марина Еремеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1808

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1831

Сын: Тарасов Иван Петрович

Отец ребёнка: Тарасов Петр Николаевич

Кемь, Кемский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
1833

Сын: Тарасов Степан Петрович

Отец ребёнка: Тарасов Петр Николаевич

Кемь, Кемский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
1840

Сын: Тарасов Федор Петрович

Отец ребёнка: Тарасов Петр Николаевич

Кемь, Кемский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
1842

Сын: Тарасов Яков Петрович

Отец ребёнка: Тарасов Петр Николаевич

Кемь, Кемский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
1848

Сын: Тарасов Евсей Петрович

Отец ребёнка: Тарасов Петр Николаевич

Кемь, Кемский муниципальный район, Республика Карелия
Место жительства
1850
Кемь, Кемский муниципальный район, Республика Карелия
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тарасов Петр Николаевич

Смерть
Неизвестно
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