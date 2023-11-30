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Канарейкина Катерина Сергеевна
Канарейкина Катерина Сергеевна
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Древо
Место рождения
Кадиевка
Дата рождения
06.07.1988
Пол
Женский
Отец
Канарейкин Сергей Николаевич
1969 г.р.
Мать
Канарейкина (Шмыкова) Елена Геннадивна
1970 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ШВ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.07.1988
Отец:
Канарейкин Сергей Николаевич
Мать:
Канарейкина Елена Геннадивна
Кадиевка
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