Канарейкина Катерина Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Канарейкина Катерина Сергеевна

Место рождения

Кадиевка

Дата рождения

06.07.1988

Пол

Женский

Добавил:

ШВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.07.1988

Отец: Канарейкин Сергей Николаевич

Мать: Канарейкина Елена Геннадивна

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