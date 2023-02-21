Мухаметьянова Гузаль Рафиковна
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.10.1963
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.10.1963
Рождение ребёнка
01.06.1987
Дочь: Ишбулдина Гульназ Зуфаровна
Отец ребёнка: Ишбулдин Зуфар
Рождение ребёнка
15.11.1992
Дочь: Ишбулдина Гульдар Зуфаровна
Отец ребёнка: Ишбулдин Зуфар
Рождение ребёнка
20.07.1998
Дочь: Ишбулдина Альфия Зуфаровна
Отец ребёнка: Ишбулдин Зуфар
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ишбулдин Зуфар