Мухаметьянова Гузаль Рафиковна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мухаметьянова Гузаль Рафиковна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.10.1963

Пол

Женский

Добавил:

КМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.10.1963

Отец: Мухаметьянов Рафик Агилевич

Мать: Кулимбетова Сания Юлмухаметовна

Рождение ребёнка
01.06.1987

Дочь: Ишбулдина Гульназ Зуфаровна

Отец ребёнка: Ишбулдин Зуфар

Стерлибашево, Стерлибашевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
15.11.1992

Дочь: Ишбулдина Гульдар Зуфаровна

Отец ребёнка: Ишбулдин Зуфар

Стерлибашево, Стерлибашевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
20.07.1998

Дочь: Ишбулдина Альфия Зуфаровна

Отец ребёнка: Ишбулдин Зуфар

Стерлибашево, Стерлибашевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ишбулдин Зуфар

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