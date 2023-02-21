Черняк (Цихомская) Татьяна Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
20.08.2007
Дочь: Черняк Алина Сергеевна
Отец ребёнка: Черняк Сергей Вадимович
Рождение ребёнка
04.09.2014
Дочь: Черняк Милана Сергеевна
Отец ребёнка: Черняк Сергей Вадимович
Рождение ребёнка
04.09.2014
Дочь: Черняк Лада Сергеевна
Отец ребёнка: Черняк Сергей Вадимович
Бракосочетание
Неизвестно