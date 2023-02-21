Черняк (Цихомская) Татьяна Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Черняк (Цихомская) Татьяна Владимировна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Цихомский Владимир Викторович

Мать: Цихомская Антонина Петровна

Рождение ребёнка
20.08.2007

Дочь: Черняк Алина Сергеевна

Отец ребёнка: Черняк Сергей Вадимович

Рождение ребёнка
04.09.2014

Дочь: Черняк Милана Сергеевна

Отец ребёнка: Черняк Сергей Вадимович

Рождение ребёнка
04.09.2014

Дочь: Черняк Лада Сергеевна

Отец ребёнка: Черняк Сергей Вадимович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Черняк Сергей Вадимович

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