Зобачев Борис Вадимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зобачев Борис Вадимович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Иванова Марина Борисовна

Мать ребёнка: Зобачева Светлана Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зобачева Юлия Борисовна

Мать ребёнка: Зобачева Светлана Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зобачева Светлана Ивановна

Смерть
Неизвестно
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