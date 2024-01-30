Распопова (Бочарова) Надежда Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Бочаров Василий Иванович
Мать: Бочарова Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Распопов Андрей Борисович
Отец ребёнка: Распопов Борис
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Распопов Виктор Борисович
Отец ребёнка: Распопов Борис
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Распопов Борис
Смерть
Неизвестно