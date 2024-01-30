Распопова (Бочарова) Надежда Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Распопова (Бочарова) Надежда Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Бочаров Василий Иванович

Мать: Бочарова Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Распопов Андрей Борисович

Отец ребёнка: Распопов Борис

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Распопов Виктор Борисович

Отец ребёнка: Распопов Борис

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Распопов Борис

Смерть
Неизвестно

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