Широбокова Авдотья Никитична (2 жена) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Широбокова Авдотья Никитична (2 жена)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1833

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1826 г.р.

Дети

Добавил:

ОВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Широбоков Яков Игнатьевич

Рождение ребёнка
1854

Дочь: Широбокова Анна Яковлевна

Отец ребёнка: Широбоков Яков Игнатьевич

Заречный Вишур, Шарканский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно

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