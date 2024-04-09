Широбокова Авдотья Никитична (2 жена)
Место рожденияНе указано
Дата рождения1833
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1854
Дочь: Широбокова Анна Яковлевна
Отец ребёнка: Широбоков Яков Игнатьевич
Заречный Вишур, Шарканский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно