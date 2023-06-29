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Авакян Полина Юрьевна
Авакян Полина Юрьевна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
05.08.1985
Пол
Женский
Отец
Авакян Юрий Аркадьевич
1937 г.р.
Мать
Бажанова Эльвира Михайловна
1949 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ПА
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.08.1985
Отец:
Авакян Юрий Аркадьевич
Мать:
Бажанова Эльвира Михайловна
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