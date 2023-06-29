Авакян Полина Юрьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Авакян Полина Юрьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.08.1985

Пол

Женский

Отец

1937 г.р.

Мать

1949 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.08.1985

Отец: Авакян Юрий Аркадьевич

Мать: Бажанова Эльвира Михайловна