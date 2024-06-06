Кирьянова Фёкла Семеновна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Кирьянова Фёкла Семеновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЯР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1923

Сын: Кирьянов Григорий Зиновьевич

Отец ребёнка: Кирьянов Зиновий Васильевич

Рождение ребёнка
08.08.1926

Сын: Кирьянов Емельян Зиновьевич

Отец ребёнка: Кирьянов Зиновий Васильевич

Рождение ребёнка
1931

Сын: Кирьянова Иван Зиновьевич

Отец ребёнка: Кирьянов Зиновий Васильевич

Смерть
Неизвестно

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