Харитонов Фёдор Семёнович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Харитонов Семён
Мать: Харитонова ?
Рождение ребёнка
30.01.1899
Дочь: Афанасия Фёдоровна
Мать ребёнка: Харитонова Наталья Игнатьевна
дер. МалоБабарыкино
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Харитонов К
Мать ребёнка: Харитонова Наталья Игнатьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно