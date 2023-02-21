Харитонов Фёдор Семёнович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Харитонов Фёдор Семёнович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Харитонов Семён

Мать: Харитонова ?

Рождение ребёнка
30.01.1899

Дочь: Афанасия Фёдоровна

Мать ребёнка: Харитонова Наталья Игнатьевна

дер. МалоБабарыкино
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Харитонов К

Мать ребёнка: Харитонова Наталья Игнатьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Харитонова Наталья Игнатьевна

Смерть
Неизвестно
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