Родик Иван Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Родик Василий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
02.07.1954
Сын: Долгоульский Анатолий Иванович
Мать ребёнка: Долгоульская Татьяна Антоновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Долгоульский Геннадий Иванович
Мать ребёнка: Долгоульская Татьяна Антоновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Резвина Валентина Ивановна
Мать ребёнка: Долгоульская Татьяна Антоновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Оверина Зинаида Ивановна
Мать ребёнка: Долгоульская Татьяна Антоновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Долгоульская Зинаида Ивановна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно