Родик Иван Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Родик Иван Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Родик Василий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.07.1954

Сын: Долгоульский Анатолий Иванович

Мать ребёнка: Долгоульская Татьяна Антоновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Долгоульский Геннадий Иванович

Мать ребёнка: Долгоульская Татьяна Антоновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Резвина Валентина Ивановна

Мать ребёнка: Долгоульская Татьяна Антоновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Оверина Зинаида Ивановна

Мать ребёнка: Долгоульская Татьяна Антоновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Долгоульская Зинаида Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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