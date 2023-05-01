Казаков Евгений
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1954
Мать ребёнка: Казакова Евгения Николаевна
Рождение ребёнка
13.03.1958
Сын: Казаков Владимир Евгеньевич
Мать ребёнка: Казакова Евгения Николаевна
Малое Ключево, Сергачский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно