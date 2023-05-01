Казаков Евгений — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Казаков Евгений

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1954

Сын: Казаков Юрий Евгеньевич

Мать ребёнка: Казакова Евгения Николаевна

Рождение ребёнка
13.03.1958

Сын: Казаков Владимир Евгеньевич

Мать ребёнка: Казакова Евгения Николаевна

Малое Ключево, Сергачский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Казакова Евгения Николаевна

Смерть
Неизвестно