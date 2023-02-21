Тимакова (Пирогова) Елена Радионовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.04.1917
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.04.1917
Отец: Пирогов Радион
Мать: не указана
Рождение ребёнка
09.08.1941
Рождение ребёнка
До 1941
Рождение ребёнка
После 1941
Сын: Тимаков Григорий Григорьевич
Отец ребёнка: Тимаков Григорий Кузьмич
Рождение ребёнка
После 1941
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно