Тимакова (Пирогова) Елена Радионовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тимакова (Пирогова) Елена Радионовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.04.1917

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

1917 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
После 1941 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ОЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.04.1917

Отец: Пирогов Радион

Мать: не указана

Рождение ребёнка
09.08.1941

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Тимаков Григорий Кузьмич

Рождение ребёнка
До 1941

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Тимаков Григорий Кузьмич

Рождение ребёнка
После 1941

Сын: Тимаков Григорий Григорьевич

Отец ребёнка: Тимаков Григорий Кузьмич

Рождение ребёнка
После 1941

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Тимаков Григорий Кузьмич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тимаков Григорий Кузьмич

Смерть
Неизвестно
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