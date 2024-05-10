Елгаштина Зинаида Ивановна 1897 — найти родственников по фамилии на Familio
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Елгаштина Зинаида Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1897

Дата смерти

1979

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1897

Отец: не указан

Мать: не указана

Упоминание
Неизвестно
Википедия | https://ru.wikipedia.org/wiki/Елгаштина,_Зинаида_Ивановна | Зинаида Ивановна Елгаштина (Сомова по мужу) — русская балерина (ученица В. Ф. Нижинского), танцовщица 1920-х годов, художница-ап... Показать все
Упоминание
Неизвестно
Монтвид А.Э. Я вспоминаю... Санкт-Петербург, 1996 г. - 205с. | Мемуары. | Редактор Ключанов Л.А. | Техническое редактирование и компьютерная верстка Н.Н. Петровой и Е.А. Морозовой. | Отпе... Показать все
Смерть
1979

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