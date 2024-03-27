Шадрина (Бурдина) Валентина
Место рожденияд. Елово Пермской губернии
Дата рождения26.02.1910
Дата смерти27.01.1992
ПолЖенский
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.02.1910
д. Елово Пермской губернии
Рождение ребёнка
23.01.1934
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Шадрин Иван
Рождение ребёнка
26.05.1936
Дочь: Серых Вера
Отец ребёнка: Шадрин Иван
Россия
Рождение ребёнка
1940
Сын: Шадрин Вячеслав
Отец ребёнка: Шадрин Иван
Рождение ребёнка
08.09.1947
Дочь: Елизавета
Отец ребёнка: Шадрин Иван
Рождение ребёнка
20.07.1949
Сын: Шадрин Михаил
Отец ребёнка: Шадрин Иван
пос.Павда
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Серых Елена
Отец ребёнка: Шадрин Иван
Смерть
27.01.1992