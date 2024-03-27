Шадрина (Бурдина) Валентина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шадрина (Бурдина) Валентина

Место рождения

д. Елово Пермской губернии

Дата рождения

26.02.1910

Дата смерти

27.01.1992

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.02.1910

Отец: Бурдин Василий Софронович

Мать: Бурдина Прасковья Ионовна

д. Елово Пермской губернии
Рождение ребёнка
23.01.1934

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шадрин Иван

Рождение ребёнка
26.05.1936

Дочь: Серых Вера

Отец ребёнка: Шадрин Иван

Россия
Рождение ребёнка
1940

Сын: Шадрин Вячеслав

Отец ребёнка: Шадрин Иван

Рождение ребёнка
08.09.1947

Дочь: Елизавета

Отец ребёнка: Шадрин Иван

Рождение ребёнка
20.07.1949

Сын: Шадрин Михаил

Отец ребёнка: Шадрин Иван

пос.Павда
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Серых Елена

Отец ребёнка: Шадрин Иван

Смерть
27.01.1992
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