Булатов Епимах Незаконнорожденный — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Булатов Епимах Незаконнорожденный

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Место рождения

Починок над Порезским-ключем Степана Шихова

Дата рождения

Около 1828

Дата смерти

После 1858

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1828

Отец: не указан

Мать: Неизвестная Андреева

Рождение ребёнка
02.07.1852 ст.

Сын: Булатов Лаврентий Епимахов

Мать ребёнка: Булатова Екатерина (Ефимова)

Рождение ребёнка
08.07.1855 ст.

Сын: Булатов Василий Епимахов

Мать ребёнка: Булатова Екатерина (Ефимова)

Рождение ребёнка
22.03.1857 ст.

Сын: Булатов Степан Епимахов

Мать ребёнка: Булатова Екатерина (Ефимова)

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Булатова Екатерина (Ефимова)

Работа или профессия
Неизвестно
государственный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1858
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