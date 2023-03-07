Булатов Епимах Незаконнорожденный
Место рождения
Дата рожденияОколо 1828
Дата смертиПосле 1858
ПолМужской
ОтецНе указан
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1828
Отец: не указан
Мать: Неизвестная Андреева
Рождение ребёнка
02.07.1852 ст.
Сын: Булатов Лаврентий Епимахов
Мать ребёнка: Булатова Екатерина (Ефимова)
Рождение ребёнка
08.07.1855 ст.
Мать ребёнка: Булатова Екатерина (Ефимова)
Рождение ребёнка
22.03.1857 ст.
Мать ребёнка: Булатова Екатерина (Ефимова)
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
государственный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1858