Грибаниха (Дивановна) Дарья Васильева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Грибаниха (Дивановна) Дарья Васильева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1774

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1775 г.р.

Дети

Добавил:

ЕХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1774

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1794

Дочь: Екатерина

Отец ребёнка: Грибан Иван Иванов

Заборье, Красногорский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
1798

Дочь: Домникия

Отец ребёнка: Грибан Иван Иванов

Заборье, Красногорский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
1804

Сын: Грибан Филип Иванов

Отец ребёнка: Грибан Иван Иванов

Заборье, Красногорский муниципальный район, Брянская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Грибан Иван Иванов

Смерть
Неизвестно
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