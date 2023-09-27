Грибаниха (Дивановна) Дарья Васильева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1774
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1774
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1794
Дочь: Екатерина
Отец ребёнка: Грибан Иван Иванов
Рождение ребёнка
1798
Дочь: Домникия
Отец ребёнка: Грибан Иван Иванов
Рождение ребёнка
1804
Сын: Грибан Филип Иванов
Отец ребёнка: Грибан Иван Иванов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Грибан Иван Иванов
Смерть
Неизвестно