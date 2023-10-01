Трошева Людмила Игорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Трошева Людмила Игорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.12.1975

Дата смерти

29.12.1991

Пол

Женский

Добавил:

ГК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.12.1975

Отец: Трошев Игорь

Мать: Полуянова-Трошева Тамара Ивановна

Рождение ребёнка
29.12.1975

Дочь: Трошева Людмила Игорьевна

Отец ребёнка: Трошев Игорь

Рождение ребёнка
14.02.1976

Сын: Трошев Виктор Игорьевич

Отец ребёнка: Трошев Игорь

Рождение ребёнка
03.11.1977

Дочь: Трошева Елена Игорьевна

Отец ребёнка: Трошев Игорь

Рождение ребёнка
23.01.1979

Сын: Трошев Сергей Игорьевич

Отец ребёнка: Трошев Игорь

Рождение ребёнка
15.09.1981

Сын: Трошев Семен Игорьевич

Отец ребёнка: Трошев Игорь

Рождение ребёнка
20.05.1983

Сын: Трошев Николай Игорьевич

Отец ребёнка: Трошев Игорь

Рождение ребёнка
03.07.1986

Сын: Трошев Петр Игорьевич

Отец ребёнка: Трошев Игорь

Смерть
29.12.1991
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