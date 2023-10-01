Трошева Людмила Игорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.12.1975
Дата смерти29.12.1991
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.12.1975
Отец: Трошев Игорь
Рождение ребёнка
29.12.1975
Дочь: Трошева Людмила Игорьевна
Отец ребёнка: Трошев Игорь
Рождение ребёнка
14.02.1976
Отец ребёнка: Трошев Игорь
Рождение ребёнка
03.11.1977
Дочь: Трошева Елена Игорьевна
Отец ребёнка: Трошев Игорь
Рождение ребёнка
23.01.1979
Отец ребёнка: Трошев Игорь
Рождение ребёнка
15.09.1981
Отец ребёнка: Трошев Игорь
Рождение ребёнка
20.05.1983
Отец ребёнка: Трошев Игорь
Рождение ребёнка
03.07.1986
Отец ребёнка: Трошев Игорь
Смерть
29.12.1991