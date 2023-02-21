Стародумова (Дегтярёва) Галина Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Стародумова (Дегтярёва) Галина Николаевна

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Место рождения

с. Басчи Панфиловского р-на Талды-Курганской обл. Казахской ССР

Дата рождения

25.01.1972

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.01.1972

Отец: Дегтярёв Николай Григорьевич

Мать: Дегтярёва Анна Егоровна

с. Басчи Панфиловского р-на Талды-Курганской обл. Казахской ССР
Рождение ребёнка
17.06.1993

Сын: Стародумов Владислав Александрович

Отец ребёнка: Стародумов Александр Анатольевич

Рождение ребёнка
16.07.1997

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Стародумов Александр Анатольевич

Октябрьский, Калачевский муниципальный район, Волгоградская область
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