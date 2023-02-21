Стародумова (Дегтярёва) Галина Николаевна
Место рожденияс. Басчи Панфиловского р-на Талды-Курганской обл. Казахской ССР
Дата рождения25.01.1972
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.01.1972
с. Басчи Панфиловского р-на Талды-Курганской обл. Казахской ССР
Рождение ребёнка
17.06.1993
Сын: Стародумов Владислав Александрович
Отец ребёнка: Стародумов Александр Анатольевич
Рождение ребёнка
16.07.1997
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Стародумов Александр Анатольевич
Октябрьский, Калачевский муниципальный район, Волгоградская область