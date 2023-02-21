Тулупов Тимофей
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1885
Дата смерти16.08.1930
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1885
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
23.04.1925
Сын: Басов Аркадий
Мать ребёнка: Басова Пелагея
Рождение ребёнка
05.07.1927
Дочь: Дульцева Зинаида
Мать ребёнка: Басова Пелагея
Рождение ребёнка
Около 1929
Сын: Басов ВЛАДИМИР
Мать ребёнка: Басова Пелагея
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Басова Пелагея
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Басова Пелагея
Смерть
16.08.1930
Причина смерти: Болезнь