Тулупов Тимофей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тулупов Тимофей

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1885

Дата смерти

16.08.1930

Пол

Мужской

Добавил:

ИГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1885

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.04.1925

Сын: Басов Аркадий

Мать ребёнка: Басова Пелагея

Омск, город Омск, Омская область
Рождение ребёнка
05.07.1927

Дочь: Дульцева Зинаида

Мать ребёнка: Басова Пелагея

Омск, город Омск, Омская область
Рождение ребёнка
Около 1929

Сын: Басов ВЛАДИМИР

Мать ребёнка: Басова Пелагея

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Басов Виктор Тимофеевич

Мать ребёнка: Басова Пелагея

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Басова Пелагея

Смерть
16.08.1930
Омск, город Омск, Омская область
Причина смерти: Болезнь
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