Ирина Васильева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ирина Васильева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1821

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1844

Сын: Хитров Кирилл Петров

Отец ребёнка: Хитров Петр Стефанов

Евсеево, Павловский Посад, Московская область
Рождение ребёнка
1847

Дочь: Параскева Петрова

Отец ребёнка: Хитров Петр Стефанов

Евсеево, Павловский Посад, Московская область
Рождение ребёнка
1850

Сын: Хитров Александр Петров

Отец ребёнка: Хитров Петр Стефанов

Евсеево, Павловский Посад, Московская область
Смерть
Неизвестно
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