Ирина Васильева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1821
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1844
Сын: Хитров Кирилл Петров
Отец ребёнка: Хитров Петр Стефанов
Рождение ребёнка
1847
Дочь: Параскева Петрова
Отец ребёнка: Хитров Петр Стефанов
Рождение ребёнка
1850
Отец ребёнка: Хитров Петр Стефанов
Смерть
Неизвестно