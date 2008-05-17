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Вислогузова Александра Ивановна

Место рождения

Абакан, город Абакан, Республика Хакасия

Дата рождения

17.05.2008

Пол

Женский

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.05.2008

Отец: Вислогузов Иван Александрович

Мать: Вислогузова Наталья Валентиновна

Абакан, город Абакан, Республика Хакасия