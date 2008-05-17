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Вислогузова Александра Ивановна
Вислогузова Александра Ивановна
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Место рождения
Абакан
, город Абакан, Республика Хакасия
Дата рождения
17.05.2008
Пол
Женский
Отец
Вислогузов Иван Александрович
1975 г.р.
Мать
Вислогузова Наталья Валентиновна
1978 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ИВ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.05.2008
Отец:
Вислогузов Иван Александрович
Мать:
Вислогузова Наталья Валентиновна
Абакан
, город Абакан, Республика Хакасия
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