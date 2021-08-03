Ловчиков Михаил Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ловчиков Михаил Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

03.08.2021

Пол

Мужской

Отец

Около 1911 г.р.

Мать

1913 г.р.

Дети

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Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Ловчиков Александр Фёдорович

Мать: Ловчикова Руфина Васильевна

Рождение ребёнка
01.01.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
16.04.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Рождение ребёнка
13.11.1964

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
14.05.1966

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Смерть
03.08.2021