Ловчиков Михаил Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти03.08.2021
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
01.01.1960
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
16.04.1961
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Рождение ребёнка
13.11.1964
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
14.05.1966
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Смерть
03.08.2021