Демичев Игорь Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.12.1975
Дата смерти13.05.2014
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.12.1975
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
27.05.2014
Сын: Демичев Константин Игоревич
Мать ребёнка: Демичева Ольга Александровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Демичева Ольга Александровна
Смерть
13.05.2014