Демичев Игорь Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Демичев Игорь Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.12.1975

Дата смерти

13.05.2014

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

2014 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

КЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.12.1975

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
27.05.2014

Сын: Демичев Константин Игоревич

Мать ребёнка: Демичева Ольга Александровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Демичева Ольга Александровна

Смерть
13.05.2014
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