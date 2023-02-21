Своротенин Пётр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Своротенин Пётр

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.06.1945

Сын: Своротенин Александр Петров

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Своротенин Юрий Пётр

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Своротенина Клавдия Ивановна

Смерть
Неизвестно
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