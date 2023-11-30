Суша Сергей Васильевич
Место рождения
Дата рождения1938
Дата смерти1998
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1938
Отец: Неизвестно
Мать: Суша Неизвестно
Рождение ребёнка
29.09.1976
Мать ребёнка: Суша Ирина Иосифовна
Мурмаши, Кольский муниципальный район, Мурманская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Суша Ирина Иосифовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Суша Ирина Иосифовна
Смерть
1998