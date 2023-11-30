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Суша Сергей Васильевич

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Место рождения

Шалаши, Червенский район, Минская область

Дата рождения

1938

Дата смерти

1998

Пол

Мужской

Добавил:

ПС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1938

Отец: Неизвестно

Мать: Суша Неизвестно

Шалаши, Червенский район, Минская область
Рождение ребёнка
29.09.1976

Сын: Суша Виталий Сергеевич

Мать ребёнка: Суша Ирина Иосифовна

Мурмаши, Кольский муниципальный район, Мурманская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Суша Александр Сергеевич

Мать ребёнка: Суша Ирина Иосифовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Суша Ирина Иосифовна

Смерть
1998
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