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Арутюнов Карен Вадимович
Арутюнов Карен Вадимович
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
02.02.1963
Пол
Мужской
Отец
Арутюнов Вадим Говардович
1936 г.р.
Мать
Багаутдинова Неля Ситдыковна
1936 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
РБ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.02.1963
Отец:
Арутюнов Вадим Говардович
Мать:
Багаутдинова Неля Ситдыковна
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