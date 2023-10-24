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Арутюнов Карен Вадимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.02.1963

Пол

Мужской

Добавил:

РБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.02.1963

Отец: Арутюнов Вадим Говардович

Мать: Багаутдинова Неля Ситдыковна

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