Майданов Николай Саинович
Место рожденияс. Таскудук, Казахская ССР
Дата рождения07.02.1956
Дата смерти29.01.2000
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.02.1956
Отец: не указан
Мать: не указана
с. Таскудук, Казахская ССР
Место жительства
С 1956
с. Таскудук, Казахская ССР
Место жительства
С 1976
Саратов, город Саратов, Саратовская область
Место жительства
По 1992
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1997
Смерть
29.01.2000
Аргунское ущелье, Чеченская республика