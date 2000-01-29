Майданов Николай Саинович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМайданов Николай Саинович

Майданов Николай Саинович

avatar

Место рождения

с. Таскудук, Казахская ССР

Дата рождения

07.02.1956

Дата смерти

29.01.2000

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Страница этого человека добавлена редакцией проекта Familio. Вы можете создать ее копию, чтобы вносить изменения и использовать страницу в своих генеалогических проектах, или предложить правки к странице в обсуждении.

Копии:
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.02.1956

Отец: не указан

Мать: не указана

с. Таскудук, Казахская ССР
Место жительства
С 1956
с. Таскудук, Казахская ССР
Место жительства
С 1976
Саратов, город Саратов, Саратовская область
Место жительства
По 1992
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1997
Смерть
29.01.2000
Аргунское ущелье, Чеченская республика
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close