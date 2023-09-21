Бертова Беляева Елизавета Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Бертов Федор
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.04.1935
Сын: Беляев Виктор Александрович
Отец ребёнка: Беляев Александр Никитич
Рождение ребёнка
22.06.1937
Дочь: Беляева Колычевская Валентина Александровна
Отец ребёнка: Беляев Александр Никитич
Рождение ребёнка
04.06.1946
Сын: Беляев Александр Александрович
Отец ребёнка: Беляев Александр Никитич
Смерть
Неизвестно