Бертова Беляева Елизавета Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБертова Беляева Елизавета Федоровна

Бертова Беляева Елизавета Федоровна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Бертов Федор

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.04.1935

Сын: Беляев Виктор Александрович

Отец ребёнка: Беляев Александр Никитич

Рождение ребёнка
22.06.1937

Дочь: Беляева Колычевская Валентина Александровна

Отец ребёнка: Беляев Александр Никитич

Рождение ребёнка
04.06.1946

Сын: Беляев Александр Александрович

Отец ребёнка: Беляев Александр Никитич

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close