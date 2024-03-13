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Hagelgans Konrad
Hagelgans Konrad
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1560
Дата смерти
24.06.1634
Пол
Мужской
Отец
Hagelgans Johannes
1534 г.р.
Мать
Hagelgans ?
1537 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
СР
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1560
Отец:
Hagelgans Johannes
Мать:
Hagelgans ?
Смерть
24.06.1634
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