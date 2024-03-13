Hagelgans Konrad — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Hagelgans Konrad

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1560

Дата смерти

24.06.1634

Пол

Мужской

Отец

1534 г.р.

Мать

1537 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1560

Отец: Hagelgans Johannes

Мать: Hagelgans ?

Смерть
24.06.1634
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