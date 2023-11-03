Щелкунова Авдотья Астафьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЩелкунова Авдотья Астафьева

Щелкунова Авдотья Астафьева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1747

Дата смерти

11.02.1818

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1747

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.05.1774

Дочь: Ефросинья Михайлова

Отец ребёнка: Щелкунов Михаил Михайлов

Рождение ребёнка
Около 1774

Дочь: Анна Михайлова

Отец ребёнка: Щелкунов Михаил Михайлов

Рождение ребёнка
06.06.1776

Дочь: Федосья Михайлова

Отец ребёнка: Щелкунов Михаил Михайлов

Рождение ребёнка
Около 1778

Сын: Щелкунов Матвей Михайлов

Отец ребёнка: Щелкунов Михаил Михайлов

Рождение ребёнка
02.09.1783

Сын: Щелкунов Иван Михайлов

Отец ребёнка: Щелкунов Михаил Михайлов

Плоское, Кызылжарский район, Северо-Казахстанская область
Рождение ребёнка
Около 1783

Сын: Щелкунов Степан Михайлов

Отец ребёнка: Щелкунов Михаил Михайлов

Рождение ребёнка
12.06.1786

Сын: Щелкунов Петр Михайлов

Отец ребёнка: Щелкунов Михаил Михайлов

Рождение ребёнка
01.10.1791

Дочь: Пелагея Михайловна

Отец ребёнка: Щелкунов Михаил Михайлов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Щелкунов Михаил Михайлов

Смерть
11.02.1818
70 лет чехотка
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close