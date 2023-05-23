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Свирепов Алексей Иванович

Место рождения

Корепинская волость, деревня Раскаты

Дата рождения

1867

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867

Отец: Свирепов Иван

Мать: не указана

Корепинская волость, деревня Раскаты
Бракосочетание
23.01.1889

Жена: Свирепова Стефанида Трофимовна

Корепино, Чердынский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
28.02.1893

Дочь: Собянина Евдокия Алексеевна

Мать ребёнка: Свирепова Стефанида Трофимовна

Корепинская волость, деревня Раскаты
Смерть
Неизвестно