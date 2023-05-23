Свирепов Алексей Иванович
Место рожденияКорепинская волость, деревня Раскаты
Дата рождения1867
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1867
Отец: Свирепов Иван
Мать: не указана
Корепинская волость, деревня Раскаты
Бракосочетание
23.01.1889
Корепино, Чердынский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
28.02.1893
Дочь: Собянина Евдокия Алексеевна
Мать ребёнка: Свирепова Стефанида Трофимовна
Корепинская волость, деревня Раскаты
Смерть
Неизвестно