Козлов Василий Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Козлов Василий Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Козлов Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.05.1867

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Козлова Матрона Александровна

Старый Курлак, Аннинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
29.12.1881

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Козлова Матрона Александровна

Старый Курлак, Аннинский муниципальный район, Воронежская область
Работа или профессия
Неизвестно