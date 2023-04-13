Козлов Василий Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Козлов Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
08.05.1867
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Козлова Матрона Александровна
Рождение ребёнка
29.12.1881
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Козлова Матрона Александровна
Работа или профессия
Неизвестно