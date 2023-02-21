Бокарёв Михаил
Место рожденияРоссия, село Студеное
Дата рождения08.04.1979
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.04.1979
Отец: Бокарёв Иван
Мать: Бокарёва Надежда
Россия, село Студеное
Рождение ребёнка
Около 2008
Сын: Бокарёв Виктор
Мать ребёнка: Бокарёва Алена
Россия, село Васильевка
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Бокарёва Светлана
Развод
Неизвестно
Жена: Бокарёва Алена
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Бокарёва Алена