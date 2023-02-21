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Бокарёв Михаил

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Место рождения

Россия, село Студеное

Дата рождения

08.04.1979

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.04.1979

Отец: Бокарёв Иван

Мать: Бокарёва Надежда

Россия, село Студеное
Рождение ребёнка
Около 2008

Сын: Бокарёв Виктор

Мать ребёнка: Бокарёва Алена

Россия, село Васильевка
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бокарёва Светлана

Развод
Неизвестно

Жена: Бокарёва Алена

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бокарёва Алена

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