Чугин Артемий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЧугин Артемий

Чугин Артемий

avatar

Место рождения

Верхние Лемезы, Архангельский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

14.10.1902

Дата смерти

1942

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

1900 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

DI
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.10.1902

Отец: Чугин Кузьма

Мать: не указана

Верхние Лемезы, Архангельский муниципальный район, Республика Башкортостан
Военная служба
06.09.1941
Куса, Кусинский муниципальный район, Челябинская область
красноармеец
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Чугина Матрона Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чугина Матрона Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чугин Петр

Мать ребёнка: Чугина Матрона Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Чугина Матрона Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Чугина Матрона Васильевна

Смерть
1942
Причина смерти: На войне | пропал без вести
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close