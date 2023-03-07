Чугин Артемий
Место рождения
Дата рождения14.10.1902
Дата смерти1942
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.10.1902
Отец: Чугин Кузьма
Мать: не указана
Военная служба
06.09.1941
Куса, Кусинский муниципальный район, Челябинская область
красноармеец
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Чугин Петр
Мать ребёнка: Чугина Матрона Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Смерть
1942
Причина смерти: На войне | пропал без вести