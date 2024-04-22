Матасенков Осип Михайлович
Место рождения
Дата рожденияДо 1877
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1877
Рождение ребёнка
21.11.1897
Дочь: Матасенкова Екатерина Осиповна
Мать ребёнка: Матасенкова Мавра Александровна
Рождение ребёнка
13.12.1898
Сын: Матасенков Степан Осипович
Мать ребёнка: Матасенкова Мавра Александровна
МК, Николаевской церкви с. Спирино за 1898 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3343]
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно