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Матасенков Осип Михайлович

Место рождения

Черемшанка, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

До 1877

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1877

Отец: не указан

Мать: не указана

Черемшанка, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
21.11.1897

Дочь: Матасенкова Екатерина Осиповна

Мать ребёнка: Матасенкова Мавра Александровна

Черемшанка, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
13.12.1898

Сын: Матасенков Степан Осипович

Мать ребёнка: Матасенкова Мавра Александровна

Черемшанка, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
МК, Николаевской церкви с. Спирино за 1898 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3343]
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Матасенкова Мавра Александровна

Смерть
Неизвестно
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