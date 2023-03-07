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Деменко Татьяна Васильевна
Деменко Татьяна Васильевна
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Место рождения
Челябинск
, Челябинский, Челябинская область
Дата рождения
10.10.1962
Пол
Женский
Отец
Антропов Василий Николаевич
1929 г.р.
Мать
Антропова (Зуева) Нина Семеновна
1933 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
СА
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.10.1962
Отец:
Антропов Василий Николаевич
Мать:
Антропова Нина Семеновна
Челябинск
, Челябинский, Челябинская область
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