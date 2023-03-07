Деменко Татьяна Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Деменко Татьяна Васильевна

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Место рождения

Челябинск, Челябинский, Челябинская область

Дата рождения

10.10.1962

Пол

Женский

Добавил:

СА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.10.1962

Отец: Антропов Василий Николаевич

Мать: Антропова Нина Семеновна

Челябинск, Челябинский, Челябинская область
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