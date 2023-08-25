Яков Сафронович
Место рожденияРындино деревня
Дата рождения1818
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818
Рындино деревня
Рождение ребёнка
1836
Дочь: Анна Яковлевна
Мать ребёнка: Пелагея Петровна
Рождение ребёнка
1843
Дочь: Пережогина Александра Яковлевна
Мать ребёнка: Пелагея Петровна
Рындино деревня
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Олимпиада Яковлевна
Мать ребёнка: Пелагея Петровна
Рождение ребёнка
?.04.1849
Дочь: Таисия Яковлевна
Мать ребёнка: Пелагея Петровна
Рындино деревня
Смерть
Неизвестно