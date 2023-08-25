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Яков Сафронович

Место рождения

Рындино деревня

Дата рождения

1818

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818

Отец: Пережогин Сафрон Фомич

Мать: Пережогина Федора Филипповна

Рындино деревня
Рождение ребёнка
1836

Дочь: Анна Яковлевна

Мать ребёнка: Пелагея Петровна

Рождение ребёнка
1843

Дочь: Пережогина Александра Яковлевна

Мать ребёнка: Пелагея Петровна

Рындино деревня
Рождение ребёнка
1845

Дочь: Олимпиада Яковлевна

Мать ребёнка: Пелагея Петровна

Рождение ребёнка
?.04.1849

Дочь: Таисия Яковлевна

Мать ребёнка: Пелагея Петровна

Рындино деревня
Смерть
Неизвестно
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