Батарин Федор Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБатарин Федор Алексеевич

Батарин Федор Алексеевич

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Батарин Алексей Калинин

Мать: Батарина Мария Трофимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Федосия Федоровна

Мать ребёнка: Батарина Евфросинья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Акилина Федоровна

Мать ребёнка: Батарина Евфросинья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лукия Федоровна

Мать ребёнка: Батарина Евфросинья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Батарина Евфросинья

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close