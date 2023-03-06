Батарин Федор Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Батарин Алексей Калинин
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Федосия Федоровна
Мать ребёнка: Батарина Евфросинья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Акилина Федоровна
Мать ребёнка: Батарина Евфросинья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лукия Федоровна
Мать ребёнка: Батарина Евфросинья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Батарина Евфросинья
Смерть
Неизвестно