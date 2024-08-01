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Султанов Ион Осипович

Место рождения

Мордовское Афонькино

Дата рождения

1795

Дата смерти

1851

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1795

Отец: Султанов Осип Иванович

Мать: Ефимия Андреевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мавра Тимофеевна

Бракосочетание
08.01.1817

Жена: Мавра Тимофеевна

Рождение ребёнка
1825

Сын: Султанов Илларион Ионович

Мать ребёнка: Мавра Тимофеевна

Смерть
1851
Мордовское Афонькино, Черемшанский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

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