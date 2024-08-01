Султанов Ион Осипович
Место рожденияМордовское Афонькино
Дата рождения1795
Дата смерти1851
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1795
Отец: Султанов Осип Иванович
Мать: Ефимия Андреевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мавра Тимофеевна
Бракосочетание
08.01.1817
Жена: Мавра Тимофеевна
Рождение ребёнка
1825
Сын: Султанов Илларион Ионович
Мать ребёнка: Мавра Тимофеевна
Смерть
1851
Мордовское Афонькино, Черемшанский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)