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of Savoy (of Geneva) Marguerite Beatrice

Место рождения

Geneva, Switzerland

Дата рождения

Около 1180

Дата смерти

08.04.1257

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1178 г.р.

Дети

1199 г.р.

Добавил:

СФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1180

Отец: не указан

Мать: не указана

Geneva, Switzerland
Бракосочетание
1195

Муж: Thomas

Carbonierres,Savoy,,France
Рождение ребёнка
1199

Сын: Of Savoy Thomas

Отец ребёнка: Thomas

Montmélian, Auvergne-Rhône-Alpes France
Работа или профессия
Неизвестно
countess consort of Savoy
Смерть
08.04.1257
Pierre Chatel, Isere, Rhone-Alpes, France
Похороны
1257
Hautecombe Abbey