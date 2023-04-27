of Savoy (of Geneva) Marguerite Beatrice
Место рожденияGeneva, Switzerland
Дата рожденияОколо 1180
Дата смерти08.04.1257
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1180
Отец: не указан
Мать: не указана
Geneva, Switzerland
Бракосочетание
1195
Муж: Thomas
Carbonierres,Savoy,,France
Рождение ребёнка
1199
Сын: Of Savoy Thomas
Отец ребёнка: Thomas
Montmélian, Auvergne-Rhône-Alpes France
Работа или профессия
Неизвестно
countess consort of Savoy
Смерть
08.04.1257
Pierre Chatel, Isere, Rhone-Alpes, France
Похороны
1257
Hautecombe Abbey