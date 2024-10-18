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Туровская Наталья Андреева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.08.1806

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.08.1806

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Туровской Сафон Фёдоров

Рождение ребёнка
1831

Дочь: Туровская Анастасия Сафонова

Отец ребёнка: Туровской Сафон Фёдоров

Туровка, Никифоровский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
?.03.1834

Дочь: Туровская Дарья Сафонова

Отец ребёнка: Туровской Сафон Фёдоров

Туровка, Никифоровский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1835

Сын: Туровской Фетис Сафонов

Отец ребёнка: Туровской Сафон Фёдоров

Туровка, Никифоровский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1836

Сын: Туровской Афанасий Сафонов

Отец ребёнка: Туровской Сафон Фёдоров

Туровка, Никифоровский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
19.02.1838

Дочь: Туровская Евдокия Сафонова

Отец ребёнка: Туровской Сафон Фёдоров

Туровка, Никифоровский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
23.04.1844

Сын: Туровский Семён Сафонович

Отец ребёнка: Туровской Сафон Фёдоров

Туровка, Никифоровский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
Неизвестно

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