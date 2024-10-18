Туровская Наталья Андреева
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.08.1806
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.08.1806
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1831
Дочь: Туровская Анастасия Сафонова
Отец ребёнка: Туровской Сафон Фёдоров
Рождение ребёнка
?.03.1834
Дочь: Туровская Дарья Сафонова
Отец ребёнка: Туровской Сафон Фёдоров
Рождение ребёнка
1835
Отец ребёнка: Туровской Сафон Фёдоров
Рождение ребёнка
1836
Сын: Туровской Афанасий Сафонов
Отец ребёнка: Туровской Сафон Фёдоров
Рождение ребёнка
19.02.1838
Дочь: Туровская Евдокия Сафонова
Отец ребёнка: Туровской Сафон Фёдоров
Рождение ребёнка
23.04.1844
Сын: Туровский Семён Сафонович
Отец ребёнка: Туровской Сафон Фёдоров
Смерть
Неизвестно