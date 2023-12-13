Савельев Яков С — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Савельев Яков С

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1920

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1896

Дочь: Савельева Ангелина Яковлевна

Мать ребёнка: Прокошина Клавдия

Рождение ребёнка
1897

Сын: Савельев Иван Яковлевич

Мать ребёнка: Прокошина Клавдия

Рождение ребёнка
1908

Сын: Савельев Павел Яковлевич

Мать ребёнка: Прокошина Клавдия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Савельев Сергей Яковлевич

Мать ребёнка: Прокошина Клавдия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Савельев Семен Яковлевич

Мать ребёнка: Прокошина Клавдия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Савельев Серафим Яковлевич

Мать ребёнка: Прокошина Клавдия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Савельев Евгений Яковлевич

Мать ребёнка: Прокошина Клавдия

Смерть
1920
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