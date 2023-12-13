Савельев Яков С
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1920
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1896
Дочь: Савельева Ангелина Яковлевна
Мать ребёнка: Прокошина Клавдия
Рождение ребёнка
1897
Мать ребёнка: Прокошина Клавдия
Рождение ребёнка
1908
Мать ребёнка: Прокошина Клавдия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Савельев Сергей Яковлевич
Мать ребёнка: Прокошина Клавдия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Прокошина Клавдия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Савельев Серафим Яковлевич
Мать ребёнка: Прокошина Клавдия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Савельев Евгений Яковлевич
Мать ребёнка: Прокошина Клавдия
Смерть
1920