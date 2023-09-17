Вербанова Фаня — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вербанова Фаня

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
09.06.1978

Сын: Вербанов Владимир Васильевич

Отец ребёнка: Вербанов Василий Николаевич

Рождение ребёнка
1983

Сын: Вербанов Георгий Васильевич

Отец ребёнка: Вербанов Василий Николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Вербанов Василий Николаевич

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