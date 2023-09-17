Вербанова Фаня
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
09.06.1978
Сын: Вербанов Владимир Васильевич
Отец ребёнка: Вербанов Василий Николаевич
Рождение ребёнка
1983
Сын: Вербанов Георгий Васильевич
Отец ребёнка: Вербанов Василий Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно