Павлюкович Владимир
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.08.1925
Дата смерти24.03.2001
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.08.1925
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Нина
Мать ребёнка: Павлюкович Анастасия Романовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Любовь
Мать ребёнка: Павлюкович Анастасия Романовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Валентина
Мать ребёнка: Павлюкович Анастасия Романовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
24.03.2001