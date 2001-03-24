Павлюкович Владимир — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Павлюкович Владимир

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.08.1925

Дата смерти

24.03.2001

Пол

Мужской

Добавил:

НН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.08.1925

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Нина

Мать ребёнка: Павлюкович Анастасия Романовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Любовь

Мать ребёнка: Павлюкович Анастасия Романовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Валентина

Мать ребёнка: Павлюкович Анастасия Романовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Павлюкович Анастасия Романовна

Смерть
24.03.2001
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