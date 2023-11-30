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Евдоким Васильев

Место рождения

Иштомар, Белозерский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Василий

Мать: не указана

Иштомар, Белозерский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1862 ст.

Сын: Евдокимов Флор Евдокимович

Мать ребёнка: Марья Сергеева

Иштомар, Белозерский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1867 ст.

Сын: Исидор Евдокимов

Мать ребёнка: Марья Сергеева

Иштомар, Белозерский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1868 ст.

Сын: Феодор Евдокимов

Мать ребёнка: Марья Сергеева

Иштомар, Белозерский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
15.10.1871 ст.

Дочь: Параскева Евдокимова

Мать ребёнка: Марья Сергеева

Иштомар, Белозерский муниципальный район, Вологодская область
Восприемник д. Иштомар крест.жена Анастасия Борисова
Рождение ребёнка
21.04.1875 ст.

Дочь: Мавра Евдокимова

Мать ребёнка: Марья Сергеева

Иштомар, Белозерский муниципальный район, Вологодская область
Восприемник д. Кочкарово крест.жена Мария Лукина.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Марья Сергеева

Смерть
Неизвестно
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