Евдоким Васильев
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Василий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1862 ст.
Сын: Евдокимов Флор Евдокимович
Мать ребёнка: Марья Сергеева
Рождение ребёнка
1867 ст.
Сын: Исидор Евдокимов
Мать ребёнка: Марья Сергеева
Рождение ребёнка
1868 ст.
Сын: Феодор Евдокимов
Мать ребёнка: Марья Сергеева
Рождение ребёнка
15.10.1871 ст.
Дочь: Параскева Евдокимова
Мать ребёнка: Марья Сергеева
Восприемник д. Иштомар крест.жена Анастасия Борисова
Рождение ребёнка
21.04.1875 ст.
Дочь: Мавра Евдокимова
Мать ребёнка: Марья Сергеева
Восприемник д. Кочкарово крест.жена Мария Лукина.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Марья Сергеева
Смерть
Неизвестно