Панина Светлана Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Панина Светлана Алексеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.08.1965

Пол

Женский

Отец

1942 г.р.

Мать

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Дети

1994 г.р.
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Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.08.1965

Отец: Максимов Алексей Павлович

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Панин Виктор Анатольевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Панин Виктор Анатольевич

Рождение ребёнка
30.05.1994

Дочь: Бунаева Мария Викторовна

Отец ребёнка: Панин Виктор Анатольевич

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