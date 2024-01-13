Панина Светлана Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.08.1965
ПолЖенский
Отец
Мать
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.08.1965
Отец: Максимов Алексей Павлович
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Панин Виктор Анатольевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Панин Виктор Анатольевич
Рождение ребёнка
30.05.1994
Дочь: Бунаева Мария Викторовна
Отец ребёнка: Панин Виктор Анатольевич