Куйда Антонина Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Куйда Антонина Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.10.1930

Дата смерти

17.08.1998

Пол

Женский

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.10.1930

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.10.1954

Сын: Куйда Леонид Дмитриевич

Отец ребёнка: Куйда Дмитрий Ермолаевич

Рождение ребёнка
29.05.1958

Дочь: Куйда-Эрдлей Наталья Дмитриевна

Отец ребёнка: Куйда Дмитрий Ермолаевич

Усть-Каменогорск, Усть-Каменогорская городская администрация, Восточно-Казахстанская область
Рождение ребёнка
14.05.1961

Сын: Куйда Дмитрий Дмитриевич

Отец ребёнка: Куйда Дмитрий Ермолаевич

Рождение ребёнка
08.03.1970

Сын: Куйда Василий Дмитриевич

Отец ребёнка: Куйда Дмитрий Ермолаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Куйда Дмитрий Ермолаевич

Смерть
17.08.1998
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