Куйда Антонина Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.10.1930
Дата смерти17.08.1998
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
23.10.1954
Отец ребёнка: Куйда Дмитрий Ермолаевич
Рождение ребёнка
29.05.1958
Дочь: Куйда-Эрдлей Наталья Дмитриевна
Отец ребёнка: Куйда Дмитрий Ермолаевич
Усть-Каменогорск, Усть-Каменогорская городская администрация, Восточно-Казахстанская область
Рождение ребёнка
14.05.1961
Отец ребёнка: Куйда Дмитрий Ермолаевич
Рождение ребёнка
08.03.1970
Отец ребёнка: Куйда Дмитрий Ермолаевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
17.08.1998