Ишекова Татьяна Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.07.1965
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.07.1965
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
16.01.1986
Дочь: Козловская Анастасия Валерьевна
Отец ребёнка: Ишеков Николай Николаевич
Рождение ребёнка
17.09.1992
Дочь: Тамело Александра Александровна
Отец ребёнка: Ишеков Николай Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно