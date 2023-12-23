Ишекова Татьяна Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ишекова Татьяна Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.07.1965

Пол

Женский

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.07.1965

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.01.1986

Дочь: Козловская Анастасия Валерьевна

Отец ребёнка: Ишеков Николай Николаевич

Рождение ребёнка
17.09.1992

Дочь: Тамело Александра Александровна

Отец ребёнка: Ишеков Николай Николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ишеков Николай Николаевич

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