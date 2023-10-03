Кальник (Kalnyk) Gorpyna — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кальник (Kalnyk) Gorpyna

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около ?.07.1869

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

ДП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около ?.07.1869

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около ?.03.1913

Сын: Kalnyk Gerasim Вириянович

Отец ребёнка: Kalnyk Valerian

Балясное, Полтавська область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Kalnyk Valerian

Смерть
Неизвестно
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