Кальник (Kalnyk) Gorpyna
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо ?.07.1869
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около ?.07.1869
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около ?.03.1913
Сын: Kalnyk Gerasim Вириянович
Отец ребёнка: Kalnyk Valerian
Балясное, Полтавська область
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Kalnyk Valerian
Смерть
Неизвестно